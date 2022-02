Covid, Pechino invia a Hong Kong il 'Fauci cinese'

Roma, 20 feb. (askanews) - Il "Fauci cinese" Wang Hesheng, due anni dopo essere stato inviato a Wuhan per rispondere alla prima crisi Covid, è stato collocato a capo dell'Amministrazione nazionale per la prevenzione delle malattie, appena costituita, con il compito di affrontare la nuova recrudescenza della pandemia, che ha il suo epicentro cinese questa volta a Hong Kong. Lo segnala oggi il South China Morning Post.Wang si è immediatamente recato a Shenzhen, dove ha sede l'avamposto di controllo dell'ondata epidemica provocata dalla variante Omicron, e ha tenuto una riunione del gruppo di coordinamento sotto la presidenza di Xia Baolong, che è il prefetto di Pechino nella città semi-autonoma e a Macao.Di fatto si tratta di una presa in carico di Pechino rispetto al governo hongkonghese, che è stato strigliato dal presidente Xi Jinping che l'ha invitato ad assumersi la "principale responsabilità" della nuova ondata epidemica, "mobilitando tutte le forze e risorse".La Cina si è vincolata a una politica di "zero-Covid", che implica la massima mobilitazione a ogni segnale che il virus stia rialzando la testa. In particolare, la situazione a Hong Kong è piuttosto grave e l'ex colonia britannica sta affrontando la peggiore crisi sanitaria dopo la Sars del 2003.Il mandato di Wang, di fatot, è quello di ripetere il risultato ottenuto a Wuhan due anni fa, quando la città in cui ha avuto origine l'allarme globale riuscì a uscire dalla pandemia in pochi mesi con una politica draconiana di chiusure e restrizioni.Tuttavia Hong Kong, da cui arrivano notizie di un sistema sanitario al collasso, ha un sistema di tutele giuridiche e diritti diverso da quello del resto della Cina.A febbraio 2020 Wang fu inviato da viceministro alla sanità in prima linea a Wuhan, dopo che la scarsa performance dei funzionari locali del Partito comunista fece infuriare Pechino, che licenziò e punì una leadership della provincia dell'Hubei che aveva mostrato una propensione a nascondere e affrontare in maniera inefficiente la crisi del tutto inedita che si era verificata.Sotto la guida politica del vicepremier Sun Chunlan, il team che ebbe in Wang la parte operativa, decise un lockdown duro per tutte le principali città della provincia di Hubei, a partire da Wuhan, che conta 12 milioni di abitanti. Wang si concentrò sull'adeguamento e rafforzamento degli ospedali, sul reperimento delle risorse mediche e sulla creazione di un sistema di test impressionante per numeri. Wuhan riemerse dal lockdown nel mese di aprile, circa due mesi dopo la grande chiusura.Wang ha 60 anni ed è nativo di Hebei. Nei primi trent'anni di carriera è stato il responsabile della sanità presso la città settentrionale di Tianjin, per poi diventare il capo della propaganda del partito nella città portuale. Nel 2016 si trasferì a Pechino per guidare la riforma sanitaria come viceministro. E' un medico presso il Tianjin Medical College ed è considerato il contrario di certi arcigni funzionari del Pcc."Diversamente da molti medici che sono bravi solo nel loro mestiere, Wang è anche un amministratore di gran polso. Ha la capacità d'individuere le prioritànel caso e di costituire la giusta struttura per consentire ai team di lavorare sui problemi. E' così che ha gestito la crisi dello Hubei", ha detto un funzionario interpellato dal SCMP.Il fatto che sia stato inviato a gestire la situazione di Hong Kong indica una grave preoccupazione della leadership cinese: nella città semi-autonoma al momento si stima che ci siano circa 40mila positivi, e presto si potrebbe superare il picco raggiunto a Wuhan nel 2020.Certo, la ricetta Wuhan potrebbe essere può difficile da amministrare a Hong Kong, che resta comunque una SAR, Special Administrative Region, della Cina, quindi soggetta alla dottrina "un Paese, due sistemi". Questo implica, da un lato, che si dovrà fare i conti con un sistema di garanzie e diritti più articolato, ma che esiste un ulteriore interlocutore, l'amministrazione e la giustizia della città semi-autonoma con cui coordinarsi.