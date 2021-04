Covid, India: più veloci al mondo in vaccini 100 mln in 85 giorni

Roma, 11 apr. (askanews) - L'India ha annunciato di essere il Paese "più veloce al mondo" nella somministrazine dei vaccini con oltre 100 milioni di dosi in 85 giorni, mentre gli Stati Uniti hanno impiegato 89 giorni per raggiungere lo stesso target e la Cina 102, ha dichiarato il ministero della Salute.Il Paese, però, sta lottando con una forte ondata di contagi con oltre 150mila casi e 800 morti in un giorno. Diversi stati hanno detto di essere a corto di vaccini ma il governo centrale ha dichiarato di avere 40 milioni di dosi nei magazzini. L'obiettivo è la vaccinazione di 250 milioni di persone entro luglio. Sono vaccinabili tutti gli adulti sopra i 45 anni.