Covid, indagine indipendente: si sarebbe potuta evitare pandemia

Roma, 12 mag. (askanews) - Ci sono stati gravi fallimenti da parte dell'Organizzazione mondiale della salute e dei governi dei Paesi nella risposta globale alla pandemia di coronavirus, in una sorta di "cocktail tossico". La denuncia arriva da una revisione indipendente chiesta dallo stesso Oms in cui si aggiunge che senza un cambiamento urgente il mondo sarà alla mercè di un'altra epidemia. "La situazione in cui ci troviamo oggi si sarebbe potuta evitare", ha detto Ellen Johnson Sirleaf, che co-presiede la commissione che ha indagato e ex presidente della Liberia. "E' accaduto a causa di una miriade di fallimenti, ritardi e mancanze nella preparazione e nella risposta".Inoltre, l'Oms avrebbe dovuto dichiarare l'epidemia in Cina come emergenza internazionale prima di quanto fatto, già nella riuione del 22 gennaio 2020, invece di attendere il 30 gennaio, secondo l'Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response.Il mese dopo la dichiarazione dell'emergenza è andato perso perché i diversi Paesi non hanno saputo prendere le misure appropriate per fermare il virus, che ad oggi ha ucciso oltre 3,4 milioni di persone.Secondo l'indagine indipendente l'Oms l'intero mese di febbraio è stato perso dietro alle regole per lo stop agli spostamenti, con America e Europa ormai con ospedali al collasso e il coronavirus che si diffondeva nel mondo. E quando i sistemi sanitari avrebbero dovuto essere pronti per ricevere il flusso di malati di Covid, invece il mondo si è lanciato nella lotta per i dispositivi di protezione e le medicine.Per prevenire che questo accada di nuovo l'Oms dovrebbe avere un Consiglio globale sulle minacce alla salute per ritenere responsabili di eventuali pandemie gli stati membri, suggerisce l'indagine. Inoltre dovrebbe essere creato un sistema di sorveglianza della malattia per pubblicare i dati degli stati senza il consenso di questi. I vaccini devono essere classificati come bene pubblico e deve esistere un sistema di finanziamento per la pandemia.