Covid, in India oltre 80mila nuovi casi: mai così tanti in un giorno

Nuova Delhi, 31 ago. (Adnkronos) - Sono più di 80mila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in India. A comunicarlo è il ministero della Sanità indiano, mentre il 'Times of India' sottolinea come si tratti del maggiore incremento di contagi in un giorno registrato per la prima volta al mondo. Oltre agli 80.092 casi confermati nell'ultima giornata in India, nell'ultima settimana nel Paese si è registrato un tasso di crescita del 13,1 per cento di casi.