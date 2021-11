Covid, tanti i contagi nella quarta ondata in Germania: ecco perché

Perché in Germania ci sono così tanti casi? Secondo il corrispondente del Corriere della Sera da Berlino Paolo Valentino ci sono molte cause dietro questa quarta ondata tedesca. La principale tuttavia è “che ci sia stata una sottovalutazione del ruolo dei vaccinati da parte della politica. La percentuale dei non vaccinati è ancora troppo alta e sappiamo che se questi si infettano diventano subito malati gravi”.

Il virus si sta diffondendo però anche tra i vaccinati

Bisogna dire però che “il virus si sta diffondendo anche tra i vaccinati. Il vaccino ha efficacia su una percentuale di persone oscillante tra il 50% e il 70% - spiega Valentino - questo significa che su dieci vaccinati, da 3 a 5 potrebbero trasmettere il virus. E quando si consentono manifestazioni senza più misure di controllo, senza test e distanziamento, queste diventano focolai d’infezione”.

Viene poi citato Alexander Kekulé, uno dei più celebri epidemiologi tedeschi: docente di Virologia all’Università di Halle-Wittenberg, in Sassonia-Anhalt, dove dirige anche l’Istituto di Microbiologia medica.

Per l’esperto ci sono poi altre cause. “Le scuole riaperte a tempo pieno: la maggior parte degli studenti non è vaccinata”. E secondo Kekulé “C’è troppa libertà per loro”.

C’è molta gente in definitiva che rifiuta il vaccino

“Il lavoro di convincimento non è stato sufficiente, come dimostrano i quasi 3 milioni di anziani che rifiutano il vaccino”.

Cosa bisogna fare?

"Convincere a vaccinarsi gruppi mirati di persone senza colpevolizzarli, come gli anziani – afferma l’epidemiologo nell’intervista - Impedire che la pandemia esploda nelle scuole. Mettere limiti precisi alle manifestazioni, imporre non solo il vaccino ma anche il test, l’obbligo delle maschere e il distanziamento. E poi occorre dare subito la terza dose di richiamo già a partire da 60 anni e non da 70 come si sta facendo adesso. Non ultimo, serve l’obbligo di vaccinazione per il personale medico che cura i gruppi più vulnerabili, in case di cura per anziani, ospizi e ospedali”.