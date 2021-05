Covid-19, von der Leyen: 'Questa sia l'ultima pandemia mondiale'

Roma, 21 mag. (askanews) - "Dobbamo fare in modo insieme che questa sia l'ultima pandemia mondiale", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aprendo la sessione plenaria del Global Health Summit organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissione."Il mondo è stato preso alla sprovvista dal Covid, ma un anno dopo ci riuniamo per aprire un nuovo capitolo nella storia della salute pubblica mondiale. E la Dichiarazione di Roma dovrà inviare un messaggio chiaro a tutto il mondo, dobbiamo restare uniti per affrontare e scongiurare le future emergenze".