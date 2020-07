COVID-19, nuovo picco a Tokyo: più di 100 casi in un giorno

Roma, 2 lug. (askanews) - La metropoli di Tokyo ha registrato oggi 107 nuovi casi di contagio da COVID-19, un picco allarmante che rappresenta il dato peggiore da due mesi a questa parte. Si tratta di un crescendo da quando, la scorsa settimana, erano stati registrati 55 casi.Si tratta di un focolaio che potrebbe far considerare al governo centrale l'ipotesi di far ripartire lo stato d'emergenza, anche se al momento l'esecutivo esclude di star considerando una mossa del genere.La governatrice di Tokyo Yuriko Koike, impegnata anche nella campagna elettorale per il rinnovo del governo del più grande conglomerato urbano del mondo, ha assicurato che il sistema sanitario ha la potenzialità per curare i pazienti COVID, quindi non intende chiedere alle imprese chiusure volontarie."Il virus si sta ancora diffondendo nella capitale e dobbiamo procedere con attenzione", ha detto Koike. "Tuttavia - ha aggiunto - ho fiducia che gli ospedali siano preparati se questo trend continua".Secondo quanto riferito ai media giapponesi da funzionari del governo, il nuovo picco potrebbe essere la conseguenza di un incremento del numero dei test che vengono effettuati. Molti di nuovi casi riguardano giovani.Il capo di gabinetto Yoshihide Suga, che fa da portavoce del governo, ha detto nel suo quotidiano briefing che l'esecutivo non sta prendendo in considerazione la possibilità di imporre un nuovo stato d'emergenza, sottolineando che si tratta di un'ipotesi solo "nel caso più estremo".Suga ha ribadito che l'aumento registrato nei casi "riflette il risultato della campagna aggressiva di test", che include anche tutti coloro che sono stati a stretto contatto con pazienti, anche se non presentano sintomi. Anche perché, se il numero di ricoveri è in aumento, il numero di pazienti in situazione grave a Tokyo è in calo.Una buona parte delle infezioni è legata ai bar e ai locali notturni di alcuni dei distretti del divertimento di della capitale, in particolare Kabukicho nel quartiere di Shinjuku e del distretto di Ikebukuro.