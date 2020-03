COVID-19, linea soft di Tokyo vincente o la tempesta è in arrivo?

Roma, 20 mar. (askanews) - Un nemico invisibile, che può essere letale. Il Giappone ha già sperimentazione la sensazione di questo tipo di pericolo. L'ha provata con le conseguenze di lungo periodo dei bombardamenti atomici di Hiroshima, l'ha provato più recentemente, nel 1995, con gli attentati al gas nervino presso la metropolitana di Tokyo da parte dei fanatici della setta Aum Shinri-kyo. Proprio oggi si è commemorato questa strage. Eppure a più di un osservatore sembra che stia sottovalutando la minaccia invisibile del momento: quella del coronavirus COVID-19.Tokyo continua i preparativi per i Giochi olimpici di quest'estate, nonostante più voci chiedano che siano rimandati possibilmente al 2021. Il Cio è sulla linea giapponese: insistere. Ma anche dal suo interno ci sono perplessità e opinioni dissonanti. Oggi è arrivata la fiamma olimpica nel Sol levante e le immagini della televisione mostrano assembramenti di folla lungo le strade al suo passaggio: come se non ci fosse un pericolo, come se il coronavirus non esistesse.La prefettura di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro principali isole giapponesi e quella dove si è verificato uno dei più aggressivi focolai del Paese, ha addirittura deciso di riaprire le scuole, revocando lo stato d'emergenza, con una mossa che sta provocando un certo dibattito nel Paese.In effetti, il Giappone ha finora registrato ufficialmente poco più di 950 casi accertati e poco più di 30 morti. Un numero irrisorsio rispetto agli altri Paesi avanzati e particolarmente strano, visto che il Giappone è uno dei primi Paesi ad avere avuto contagi e vista la sua vicinanza alla Cina e la sua politica abbastanza lasca rispetto al contenimento del virus.Naturalmente il dato giapponese non tiene conto degli oltre 700 contagiati all'interno della nave da crociera Diamond Princess e la gestione di questa crisi ha suscitato non poche critiche, in Giappone e all'estero.Inoltre, il Giappone non ha interrotto i voli con la Cina neanche nei momenti più duri della crisi del coronavirus nella Repubblica popolare, pur interrompendo la validità dei visti e imponendo degli auto-isolamenti. Comunque un approccio soft rispetto a quello di molti altri Paesi.A questo punto gli studiosi e gli osservatori sono divisi su due possibili scenari: o il Giappone è riuscito a "scansare la pallottola" con una politica mirata sull'isolamento dei focolai, come scrive oggi in un'analisi l'agenzia di stampa Bloomberg, o il peggio deve ancora venire e da qui a poco arriverà un picco di contagi anche lì, che costringerà ad assumere iniziative drastiche come altri Paesi, quale l'Italia."Entrambe le ipotesi sono possibili, ma la mia opinione è che il Giappone stia per vedere l'esplosione e inevitabilmente dovrà spostare il suo focus dal contenimento a rimandare il picco molto presto", ha spiegato Kenji Shibuya, docente presso il King's College di Londra ed ex capo delle politiche sanitarie presso l'OMS, parlando con Bloomberg. "Il numero dei test - ha proseguito - sta crescendo, ma non abbastanza".Da un lato il fatto che il virus sia stato rilevato presto nel Paese avrebbe consentito di isolare i cluster e di chiedere alla popolazione una maggiore attenzione ad alcuni gesti sanitari, dall'altro però c'è il sospetto che i casi non vengano rilevati perché non vengono cercati: finora i test effettuati in Giappone non arrivano al 5 per cento di quelli effettuati in Corea del Sud, nonostante il Sol levante abbia una popolazione più ampia di quella sudcoreana.Questo fa temere molti studiosi che il virus stia silenziosamente diffondendosi nel contagio di cui sono vettori gli asintomatici. Ma il governo su questo appare chiuso. "Non vediamo il bisogno di usare tutta la nostra capacità di fare test, solo perché l'abbiamo", ha affermato Yasuyuki Sahara del ministero della Sanità un paio di giorni fa. "Né pensiamo che sia necessario testare la gente solo perché siamo preoccupati". Questo approccio va contro quello richiesto dal capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha chiesto a tutti i Paesi di implementare i test.Forse il Giappone ritiene di avere comunque, anche in caso di esplosione del bubbone, la capacità di rispondere a livello ospedaliero. Secondo i dati della Banca mondiale, ha una capacità ospedaliera di 13 letti ogni mille abitanti, la maggiore di tutto il G7, il triplo dell'Italia. D'altro canto, è anche il Paese più vecchio del mondo da un punto di vista demografico.Dove sia la verità, quello di Tokyo potrebbe diventare ora un osservatorio molto importante per capire come si evolverà la pandemia. E questo non solo perché sono previste le Olimpiadi, ma anche per capire se il governo di Shinzo Abe, che comunque si è dotato di una nuova legge per le emergenze per prendere eventualmente provvedimenti più rapidi, e le amministrazioni locali si stanno sbagliando, oppure se hanno ragione loro e quindi dovremo imparare qualcosa.