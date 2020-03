Covid-19, Di Maio: serve intervento diretto dello Stato in economia

Roma, 30 mar. (askanews) - Per uscire dalla crisi economica legata alla pandemia di coronavirus, "serve uno stato innovatore, che con il suo intervento in economia sia in grado di rinnovare alcuni processi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta Facebook. "Allora ben venga questo intervento dello Stato", ha aggiunto il ministro.Di Maio ha sottolineato che "la crisi si affronta con ricette economiche e segnali alla popolazione". "Maggiori investimenti, anche con il debito, digitalizzaizone del paese, perfezionando cosa non funziona, abbattimento della burocrazia", ha elencato il ministro, precisando che bisogna anche "mettere mano in maniera massiccia ai codici degli appalti" e avere "una finanza etica che la smetta di speculare sul paese e cominci a investire nell'economia reale".