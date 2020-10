Quando sei in aereo non toccare queste cose, parola di assistente di volo

L'assistente di volo Kat Kamalani, che ha quasi 300.000 follower su TikTok, svela in un nuovo video le superfici più sporche degli aerei, che non bisognerebbe mai toccare prima di disinfettarle. Quali sono? La tasca posteriore dei sedili (“Viene pulita ma non sanificata”; il tavolino “Ho visto molti genitori utilizzarlo come fasciatoio improvvisato”); i bocchettoni per l'aria (“Toccati da migliaia di mani”); la cintura di sicurezza (“Pulitela e basta”); le istruzioni di evacuazione plastificate (“Che non vengono sanificate tra un volo e l’altro”). Infine, il bagno: prima di entrare e uscire, meglio utilizzare un fazzolettino per azionare e disattivare il blocco della porta. In ogni caso, la IATA - l’organizzazione internazionale che raggruppa centinaia di compagnie aeree di tutto il mondo - ha recentemente sottolineato che “è più probabile essere colpiti da un meteorite che prendere il virus della Covid-19 in aereo”.