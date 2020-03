Coronavirus, sito: centinaia di soldati morti in Nordcorea

Roma, 10 mar. (askanews) - Centinaia di soldati nordcoreani sarebbero morti per l'epidemia connessa al coronavirus COVID-19 e migliaia di altri sarebbero stati messi in quarantena. LO sostiene il sito sudcoreano Daily NK, mentre il governo di Pyongyang continua a considerare il Paese ancora non toccato dal contagio.Tra gennaio e febbraio, secondo Daily NK, il virus avrebbe ucciso 180 soldati mentre 3.700 sarebbero stati messi in isolamento.L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, dal canto suo, afferma che circa 10mila persone sono state messe in quarantena e circa 4mila sono state poi dimesse perché non presentanosintomi,"La malattia infettiva non è ancora arrivata nel nostro Paese", ha scritto ieri il giornale del Partito dei lavoratori coreani Rodon sinmun.La Corea del Nord, uno dei Paesi più chiusi al mondo, non dichiara alcun contagiato, ma ha cancellato molti eventi e chiuso strutture ricreative dove si sarebbe potuto creare affollamento, come le terme recentemente create e propagandate dal regime.A livello internazionale nessuno crede che il Paese, che ha nord un confine poroso con la Cina possa essere stato finora completamente esente da contagio.