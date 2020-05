Coronavirus, San Marino primo in classifica vittime su abitanti

Roma, 6 mag. (askanews) - Otto paesi europei risultano ad oggi nella top ten dei Paesi che hanno avuto il maggior numero di vittime della pandemia coronaviurs in tutto il mondo. A guidare questa classifica è San Marino che con 41 decessi su 34.000 abitanti, ha la percentuale più alta di vittime rispetto al numero della sua popolazione come risulta dai dati elaborati dal sito World meter. In questa triste classifica l'Italia occupa al quinto posto seguita dalla Gran Bretagna anche se con i dati diffusi ieri sulle vittime del coronavirus, il Regno Unito ha superato il nostro Paese ma non in valori assoluti.La classifica fa il calcolo del numero delle vittime per ogni milione di abitanti. Per questo gli Stati Uniti il Paese più colpito al mondo dal coronavirus, non figura nei primi posti: e oltre 72.000 vittime negli Usa in rapporto al numero della popolazione è di 218 decessi per ogni milione di americani. Mentre la Cina dal quale è partita l'epidemia, in rapporto alla sua popolazione, è tra i Paesi con meno morti: appena tre decessi su ogni milione di abitanti.Ma ecco la classifica dei primi dieci secondo i dati aggiornati oggi dal sito World meter: Al primo posto, San Marino, che con 41 morti su quasi 34.000 abitanti ha un rapporto di 1.208 morti per ogni milione di persone.Il Belgio, con una popolazione di 11,3 milioni e 8.016 decessi si classifica al secondo posto con 692 vittime per ogni milione di abitanti.Al terzo posto un'altro micro stato, il Principato di Andorra situazione nei Pirenei orientali tra Spagna e Francia. Con 46 morti su una popolazione di 85.000 persone, in Andorra sono stati registrati 595 decessi per ogni milione di abitante.Spagna al quarto posto con 548 abitanti morti ogni milione seguita dall'Italia che su un milione di persone ha avuto 485 vittime.La Gran Bretagna con un totale di 29.427 morti ha superato l'Italia, ma solo come valore assoluto e non in percentuale della popolazione: Il Regno Unito che conta una popolazione che supera 67 milioni di persone infatti è al sesto posto con 433 vittime ogni milione.Settimo classificato fino ad oggi, è la Francia con 391 morti ogni milione di abitanti. Seguita da Sain Martin, minuscola isola nel Mare dei Caraibi abitata da meno di 73.000 persone che è all'ottavo posto con l'ipotetica media di 329 decessi per ogni milione di abitanti in proporzione.La classifica dei top ten è chiusa da altri due stati europei: l'Olanda con 283 morti ogni milione di abitanti e la Svezia con 283 vittime.