Coronavirus, l’Oms: “Rischio globale elevato”. Si pensa a un ponte aereo per far rientrare gli italiani bloccati in Cina

La diffusione del Coronavirus di Wuhan accelera: secondo i dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale cinese i casi d'infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di lunedì scorso. La commissione ha confermato 26 nuovi decessi, a quota 106 totali, secondo quanto è già emerso stamani dalle comunicazioni della Commissione sanitaria di Wuhan. Allo stato, ci sono quasi 7.000 casi sospetti in attesa di conferma.

L’Oms ammette l’errore

Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è "elevato", non "moderato" come aveva scritto negli ultimi rapporti. In quello più recente, infatti, l'organismo dell'Onu rileva un rischio "molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale". In una nota aggiunge che nelle comunicazioni dei giorni precedenti era stato detto "erroneamente" che il rischio era "moderato", ha spiegato la portavoce Fadela Chaib."La correzione potrebbe essere un preludio alla dichiarazione di 'emergenza globale' da parte della stessa organizzazione", afferma il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza. E' però, afferma, "anche una decisione politica nei confronti della Cina". L'Oms, comunque, apprezza le misure adottate dal governo cinese contro l'epidemia del nuovo coronavirus 2019-nCoV e confida nelle capacità del Paese di prevenire e contenere il contagio, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus, incontrando a Pechino il ministro degli Esteri Wang Yi.

Le misure adottate dalla Cina

In considerazione dell'epidemia del nuovo coronavirus, i cittadini cinesi sono inviati a evitare i viaggi all'estero per garantire "salute e sicurezza" di cinesi e stranieri. E' il messaggio della National Immigration Administration cinese, secondo cui la riduzione dei movimenti trans-frontalieri può aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal coronavirus 2019-nCoV, il cui focolaio è stato trovato a Wuhan. In una nota, l'amministrazione chiede di "spostare i viaggi all'estero non necessari". La Cina ha deciso il rinvio sine die dell'inizio del secondo semestre per scuole e università, negli sforzi per contenere l'epidemia del coronavirus di Wuhan. Il ministero dell'Educazione, con gli studenti nel pieno delle vacanze del Capodanno lunare, non ha fornito ulteriori dettagli.

Ponte aereo italiano

Intanto il governo italiano pensa a un ponte aereo per far tornare gli italiani in Italia. I nostri connazionali che si trovano a Wuhan "sono all'incirca una settantina" e per il loro rimpatrio, "volontario", "stiamo valutando l'idea di un trasferimento aereo che dipende dalle autorizzazioni cinesi". Così Stefano Verrecchia, capo dell'Unità di crisi della Farnesina, ribadendo che il ministero, "attraverso la nostra ambasciata a Pechino, è in contatto continuo" con i nostri connazionali, che "fortunatamente sono in buone condizioni di salute". Per quanto riguarda il loro trasferimento in Italia, ha ricordato, "inizialmente si era ipotizzato un trasferimento via terra, che implica quarantene piuttosto complesse, sia in uscita che in entrata in un'altra eventuale città". Per questo, ha spiegato Verrecchia, "adesso stiamo valutando anche con altri soggetti che collaborano con noi, l'ospedale Spallanzani, il ministero della Sanità e il centro interforze, un'idea di trasferimento aereo, che è complesso sia un uscita, perché dipende dalle autorizzazione delle autorità cinesi, dall'utilizzo di un aeroporto, sia all'arrivo, perché dovremmo intraprendere una serie di misure".

Scali sanitari

I voli privati dalla Cina in arrivo in Italia "atterreranno negli scali sanitari". Lo riferisce il ministero della Salute, dopo l'incontro odierno della task-force coronavirus (2019-nCoV). In particolare è stato deciso di convogliare verso l'aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l'atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Primo caso in Germania

L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è "elevato", non "moderato" come aveva scritto negli ultimi rapporti. In quello più recente, infatti, l'organismo dell'Onu rileva un rischio "molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale". In una nota aggiunge che nelle comunicazioni dei giorni precedenti era stato detto "erroneamente" che il rischio era "moderato", ha spiegato la portavoce Fadela Chaib.