Coronavirus, più di 130 casi in 24 ore a Tokyo

Roma, 5 apr. (askanews) - Tokyo, il più grande conglomerato urbano al mondo, sta registrando una preoccupante progressione nei casi accertati di contagio da COVID-19. Nelle ultime 24 ore per la seconda volta i casi rilevati sono andati in tripla cifra attestandosi in 130. Ieri erano stati registrati 118 casi.Il dato porta il bilancio della capitale nipponica oltre quota mille e questo sicuramente porrà ulteriore pressione sul primo ministro Shinzo Abe, che sembra riluttante nel proclamare lo stato d'emergenza sulla base della nuova normativa che egli stesso ha fatto approvare presso la Dieta proprio in vista dello sviluppo dell'epidemia.Intervenendo oggi a una trasmissione televisiva, la governatrice di Tokyo Yuriko Koike ha detto di ritenere che "si sia entrati in nuove condizioni, in una nuova fase" nella quale "la massima priorità va data a salvare le vite umane, la seconda a prendersi cura dei malati gravi, la terza a evitare che il sistema sanitario collassi".