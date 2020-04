Coronavirus, Pasqua a Gerusalemme:solo in 4 sulla Via Dolorosa

Roma, 10 apr. (askanews) - Niente miracoli nemmeno a Gerusalemme, la Città santa per eccellenza che, costretta a piegarsi al nemico invisibile, il coronavirus, quest'anno non potrà neanche celebrare la Pasqua al Santo Sepolcro come ogni anno. In questa basilica, considerata la più sacra del cristianesimo perché costruita sul luogo della resurrezione di Gesù, è stata celebrata una messa a porte chiuse in mattinata prima di una mini processione lungo la Via Dolorosa, solitamente percorsa da migliaia di pellegrini venuti dal mondo intero in occasione del Venerdì santo. Ma quest'anno solo quattro religiosi hanno celebrato il rito della Via crucis, fermandosi davanti alle 14 stazioni della strada che, secondo il Vangelo, Gesù percorse portando la croce, fino al luogo della Crocifissione.Le tortuose stradine della Città vecchia oggi desolate e deserte sono state poste sotto stretta sorveglianza dalla polizia israeliana che dal 1967 supervisiona la sicurezza della città. Lo Stato ebraico, che ha ufficialmente registrato più di 10.000 casi di coronavirus e oltre 90 decessi per il coronavirus, ha chiuso tutti i luoghi di culto, oltre ai negozi, per frenare la diffusione della pandemia e lanciato la parola d'ordine "restate a casa". Da parte palestinese più di 250 casi sono stati ufficialmente confermati di cui un decesso. E se oggi tocca ai cattolici, il 19 aprile toccherà ai cristiani ortodossi, la tristezza di non poter celebrare la loro Pasqua al Santo Sepolcro. Ihr