Coronavirus, la pandemia ha causato la morte di 5.043 persone

Roma, 13 mar. (askanews) - La pandemia di nuovo coronavirus ha causato la morte di 5.043 persone in tutto il mondo, la maggioranza in Cina, secondo un bilancio pubblicato da Afp a partire da fonti ufficiali.Un totale di 3.176 persone sono decedute in Cina, 1.016 in Italia e 514 in Iran, i tre Paesi più colpiti per numero di morti. Dai primi casi, registrati a dicembre, i contagiati sono stati più di 134.300 in 121 Paesi e territori.