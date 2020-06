Coronavirus, Oms interrompe trial idrossiclorochina

Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - "Sulla base delle evidenze scientifiche combinate" attualmente in possesso dell'Oms "è emerso che l'idrossiclorochina non riduce la mortalità né il periodo di ricovero dei pazienti con Covid-19 e per questo l'executive group del Solidarity Trial ha deciso di interrompere" la sperimentazione su questo farmaco. A dirlo Ana Maria Henao Restrepo, funzionaria del dipartimento di immunizzazione, vaccini e medicinali biologici dell'Organizzazione mondiale della sanità, in conferenza stampa a Ginevra. "Vorrei sottolineare che questo però non costituisce una politica ufficiale dell'Oms né una raccomandazione" ha aggiunto.