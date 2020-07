Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: +249.800 in 24 ore

Madrid, 17 lug. (Adnkronos/Epa) - Nuovo record di contagi di covid-19 nel mondo. La pandemia continua a espandersi. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 249.800 casi, 19mila in più del dato di ieri, per un totale di 13,8 milioni di casi, secondo i dati della Johns Hopkins University aggiornati questa mattina. Negli Stati Uniti ci sono stati altri 77.300 nuovi contagi, un aumento mai registrato prima, per un totale di 3,57 milioni di casi e 138.359 decessi. In Brasile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 45.400 nuovi casi. E in India 35mila, il dato più alto, anche in questo caso, mai registrato in 24 ore nel Paese. Il numero totale dei casi ha superato il milione.