Coronavirus, nessuna chiusura dell'Europarlamento agli italiani

Bruxelles, 25 feb. (askanews) - Contrariamente a quanto riferito da notizie di stampa in Italia, l'Europarlamento non è stato "chiuso agli italiani" a seguito dei focolai di epidemia del coronavirus Covid-19 in Lombardia e in Veneto; in realtà, delle misure prudenziali sono state prese nei confronti dei funzionari di qualunque nazionalità che hanno soggiornato nei paesi terzi e nelle quattro regioni italiane interessate dal contagio. Lo hanno precisato stamattina a Bruxelles fonti del Parlamento europeo.La notizia riguarda una circolare emessa dalla Direzione Generale del Personale ieri, che chiedeva ai funzionari del Parlamento che hanno viaggiato negli ultimi 14 giorni in territori in cui ci sono focolai del coronavirus (Cina continentale, Hong Kong, Macao, Singapore, Sud Corea e le regioni italiane Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto), se non riscontrano sintomi del contagio, di restare a casa in auto-isolamento, e di continuare la loro attività possibilmente ricorrendo al telelavoro, monitorando la propria salute e misurando la temperatura corporea due volte al giorno per 14 giorni. Potranno tornare al lavoro dopo 14 giorni e dopo aver ricevuto il via libera dal medico.Nel caso, invece, in cui siano apparsi i sintomi del Covid-19, e si sospetti di aver avuto contatti nei paesi visitati con possibili portatori del virus, i funzionari sono invitati non solo a non andare in ufficio, ma a contattare urgentemente il proprio dottore."La circolare sul coronavirus di ieri è rivolta a tutti i dipendenti del Parlamento, di tutte le 27 nazionalità dell'Unione, che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in Cina, Singapore, Corea del Sud e nelle quattro regioni italiane interessate. È evidente a tutti che non c'è, e non potrebbe esserci, nessun tipo di discriminazione verso gli italiani", hanno sottolineato le fonti del Parlamento europeo.