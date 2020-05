Coronavirus, i militari russi da domani lasciano l'Italia

Roma, 6 mag. (askanews) - La Russia avvia il rimpatrio degli specialisti e del personale sanitario militare inviati a marzo in Italia per contribuire alla lotta contro il coronavirus. "Domani avviamo il ritiro delle divisioni per la difesa antiradiottività, chimica e biologica (RXB) dall'Italia", ha dichiarato oggi il ministro della Difesa russo Sergej Shojgu, confermando le indiscrezioni da parte italiana e de facto anticipando di qualche giorno il ritorno in patria del personale medico militare al centro di polemiche e timori sui media e negli ambienti Nato. Shojgu ha chiesto allo Stato Maggiore di organizzare una speciale cerimonia di accoglienza e ha promesso promozioni per "i militari che si sono distinti, ai medici e a coloro che si sono occupati della disinfezione nelle città e in specifiche strutture in Italia.Il ritiro sarà graduale, ma per ora non vengono specificate le date del completamento. Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader del Cremlino Vladimir Putin, lo scorso marzo, Mosca ha inviato otto brigate mediche, circa 100 virologi ed esperti di epidemiologia, apparecchiature per la disinfezione di scuole e case di riposo, anche un laboratorio per la difesa bio-chimica-radioattiva. Personale e tecnica in buona parte dislocati poi a Bergamo e in centri abitati della Lombardia.Aiuti che da molte parti sono stati visti come strumentali, una proiezione di influenza russa senza precedenti in un Paese Nato, in sostanza un tentativo di dividere l'Alleanza atlantica puntando sulla tradizionale vicinanza dell'Italia alla Russia.Mosca ha reagito con sdegno a tali accuse e in particolare il portavoce del ministero della Difesa si è lanciato in una durissima accusa contro la Stampa, che per prima ha sostenuto la tesi dell'inutilità e dei secondi fini degli aiuti russi.Con toni molto più pacati, sabato scorso il viceministro della Difesa Alexander Fomin ha negato qualsiasi mira nascosta della missione russa in Italia."Quando aiutiamo qualcuno, qualsiasi Paese, qualsiasi popolo, noi non abbiamo in testa, non abbiamo in tasca obiettivi diversi o segreti, che mirino alla divisione alla distruzione di un qualche tipo di unità", ha detto Fomin. "Preferiamo non prestare attenzione a tutto questo rumore, questa propaganda. La consideriamo un elemento di malafede politica, un segnale di guerra mediatica da parte di quanti accusano la Russia di tentativi di questo tipo, come dividere la NATO o l'Unione Europea".Meno al centro della scena mediatica, ma anche in Russia la spedizione in Italia qualche polemica l'ha suscitata: non è mancato chi ha fatto notare che gli specialisti anti-Covid 19 servono in patria, dove il contagio avanza a ritmi preoccupanti.