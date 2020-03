Negozi chiusi e tutti in casa in Gran Bretagna, allentamento delle regole di controllo tra quindici giorni negli Stati Uniti. La lotta alla pandemia del coronavirus continua a essere portata avanti in modo differente. E mentre Boris Johnson cambia improvvisamente linea e annuncia il lockdown, Trump dichiara che "la cura non può essere peggio della malattia". Ma i casi di coronavirus negli "States" sono balzati a quota 42.200, con 520 morti. La Fed annuncia intanto un quantitative easing illimitato, ma non basta: Wall Street chiude a -3,12%.

Johnson chiude il Regno Unito: "State a casa"

Il premier Johnson si allinea alla via italiana nella battaglia contro il coronavirus e impone all'intero Regno Unito misure restrittive. Il premier abbandona la controversa teoria della "immunità di gregge" e decide per una stretta. "Il coronavirus è la più grande minaccia che incombe sul nostro Paese da decenni, e il nostro Paese non è solo: il mondo intero è devastato dall'impatto di questo killer silenzioso", ha esordito Johnson. Un nemico da affrontare attraverso "un enorme sforzo nazionale" collettivo per non essere travolti da picchi che "nessun sistema sanitario potrebbe affrontare", incluso l'Nhs britannico, con numeri sufficienti "di ventilatori, posti letto di terapia intensiva, medici e infermieri". Di qui la direttiva secca: "Dovete stare a casa".

Parchi aperti in parte, luoghi di preghiera chiusi

Ecco quindi un lockdown esteso e obbligatorio, imposto "per 3 settimane" con verifiche successive. Dal 23 marzo la chiusura di pub, ristoranti, club e istituzioni culturali si aggiunge quella di tutti i negozi salvo farmacie, alimentari, stazioni di servizio, esercizi di generi essenziali uffici postali, banche ed edicole. E sono vietate le riunioni all'aperto di più di due persone. Quanto ai parchi sarà possibile andarci, ma non in gruppo e bisognerà osservare la distanza minima di due metri da qualunque altra persone con la possibile chiusura di aree gioco e altri settori di ritrovo. Sospesi inoltre gli eventi sociali, inclusi battesimi e matrimoni, ma esclusi i funerali, e sbarrati i luoghi di culto. Intanto il Foreign Office ha sollecitato i sudditi di Sua Maestà rimasti all'estero a rimpatriare immediatamente.

Trump: "La cura non può essere peggio della malattia"

Opposta la linea che intende seguire Trump. Il presidente Usa in 15 giorni potrebbe decidere un allentamento delle regole, anche quelle sul distanziamento sociale così da spianare la strada alla riapertura delle imprese. L'obiettivo è evitare che "la cura sia peggio della malattia" riferendosi all'economia contagiata dal coronavirus. Trump illustra la sua posizione in assenza di Anthony Fauci, la massima autorità negli Usa in fatto di malattie infettive. "Non è presente perché non parliamo delle cose di cui è esperto". Poi chi lo incalza su cosa Fauci pensasse della riapertura dell'America, Trump dice: "Capisce il costo enorme per il nostro paese".

I costi economici della chiusura

Il Trump quindi prosegue nello spiegare come i costi economici della chiusura degli Stati Uniti sono enormi, da qui la sua fretta per riaprirli. "Più si sta fuori, più difficile è la ripresa", dice. Ma anche a fronte di un'apertura in tempi record un piano di stimoli da 2.000 miliardi di dollari è necessario. "Dobbiamo aiutare aziende come Boeing, e poi serve dare una spinta all'economia. Comunque quando ripartirà volerà", aggiunge il presidente Usa che si è intrattenuto telefonicamente con il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "E' stata una telefonata produttiva. L'ho apprezzato per l'ottimo lavoro che sta facendo per combattere il coronavirus, sfruttando la ricerca medica, coinvolgendo il settore privato sulle forniture mediche essenziali, il potenziamento dei test, l'educazione del pubblico", twitta il direttore generale che con Trump in passato ha avuto dei dissapori.

Il contagio in forte aumento

La voglia di riaprire l'America del presidente si scontra con i numeri di casi in forte aumento negli Stati Uniti. I positivi sono oltre 42.000 e i morti 520, in quello che è il primo giorno in cui i decessi superano le 100 unità. La maggior parte dei casi è nella città di New York, dove si concentra il 60% dei contagi di coronavirus dello stato di New York e il 35% di quelli negli Usa.