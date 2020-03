Coronavirus, in Spagna diffusione più rapida ed estesa che in Italia

Roma, 24 mar. (askanews) - "L'epidemia di coronavirus si sta diffondendo in Spagna in modo più rapido e più esteso rispetto all'Italia": così titola oggi El Pais, sottolineando come a differenza dell'Italia, dove l'80% dei decessi avviene in tre regioni del Paese, in Spagna c'è stato un forte incremento di casi in regioni inizialmente non interessate.Ieri le autorità spagnole hanno riferito di altri 462 morti nell'arco di 24 ore, che hanno fatto salire a 2.182 il numero complessivo dei decessi. Un dato che indica "che la Spagna ha impiegato solo tre giorni per raddoppiare i 1.000 decessi registrati venerdì scorso". Un ritmo, ha sottolineto il quotidiano, che né la Cina né l'Italia, che "ha impiegato un giorno in più per raddoppiare i primi 1.000 decessi, hanno raggiunto"."Inoltre, la Spagna sta vivendo un'espansione territoriale dell'epidemia molto più pronunciata dell'Italia", ha aggiunto, ricordando che in Spagna i primi focolai erano stati individuati a Madrid, nei Paesi Baschi-La Rioja e ad Aragona. Perchè se oltre l'80% dei 6.000 decessi registrati dall'Italia continuano a verificarsi nelle stesse tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), in Spagna la percentuale riguardante i primi tre focolai "è scesa al 65%", con "un forte aumento dei casi in regioni autonome quali Catalogna, Castiglia e Leon, Castiglia-La Mancia e, in misura minore, nella Comunità Valenciana".Secondo l'esperto Daniel López Acuña, questi dati potrebbero spiegarsi con il fatto che "in Italia è stata ridotta molto la mobilità attorno ai primi focolai, mentre in Spagna questa è rimasta molto intensa, anche nei giorni precedenti la dichiarazione dello stato di emergenza". Un altro esperto, Ramon Villalbí, ha invece evidenziato le differenze tra Spagna e Italia: "È probabile che, come Stato, la Spagna registri un movimento di persone più integrato rispetto all'Italia, che ha enormi differenze tra nord e sud".