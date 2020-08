Coronavirus, in India più di 50mila morti da inizio emergenza

Nuova Delhi, 17 ago. (Adnkronos) - Sono più di 50.000 i morti in India a causa della pandemia di coronavirus. Il nuovo bollettino ufficiale parla di 50.921 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria dopo che si sono registrate altre 941 vittime. Nel gigante asiatico nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 57.981 casi di Covid-19 e il totale dei contagi è salito a 2.647.663. I casi attivi - riporta il Times of India - sono 676.900, mentre sono 1.919.842 le persone dichiarate guarite. L'India, con 1,3 miliardi di abitanti, è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti e Brasile.