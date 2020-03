Coronavirus, in India drammatico esodo di massa dei poveri dalle città

Roma, 30 mar. (askanews) - In piccoli gruppi e grandi folle, attraverso le vie del centro città e lungo le autostrade, centinaia di migliaia dei più poveri dell'India stanno facendo un disperato viaggio a piedi verso i loro villaggi in un esodo di massa che non si era più visto dai giorni successivi all'indipendenza dell'India nel 1947.Per molti è una questione di vita o di morte, scrive Bloomberg. L'ordine del primo ministro Narendra Modi martedì scorso di chiudere il Paese per 21 giorni per prevenire la diffusione del coronavirus ha bloccato il lavoro nelle aree urbane, lasciando molti migranti rurali che guadagnano meno di 2 dollari al giorno - muratori, venditori di cibo, camionisti e domestici - senza più sussistenza. L'unica via di scampo è tornare a casa, nelle campagne.Le scene che si vedono in tutta la nazione di 1,3 miliardi di persone sono tra le più drammatiche da quando la crisi del coronavirus ha bloccato gran parte dell'economia globale.Ma il movimento di massa delle persone rischia di accelerare la diffusione del virus in tutto il Paese. In questo momento, è quasi impossibile dire cosa accadrà perché all'India mancano i dati dei test per determinare a che stadio è arrivata la pandemia, secondo Gagandeep Kang, esperto di malattie infettive e capo dell'Istituto di scienza e tecnologia della salute di Delhi."Poiché non stiamo testando abbastanza, non conosciamo la diffusione della malattia", ha detto Kang. "Se oggi pochissime persone sono infette, poi tornano a casa e se raggiungono la casa in modo sicuro, questa potrebbe essere la cosa migliore per loro", ha aggiunto, dicendo che i casi emergeranno in tutto il Paese tra due o quattro settimane se molti i migranti hanno già l'infezione.Modi ha annunciato il blocco e ha chiuso l'enorme rete ferroviaria dell'India e tutti i voli nazionali e internazionali. Il governo di Modi domenica ha chiesto agli Stati di mettere in quarantena i lavoratori migranti per 14 giorni e di impedire loro di viaggiare altrove nel Paese in quanto il bilancio ufficiale dei casi è salito a oltre 1.000, tra cui 25 morti. In un discorso radiofonico, poi si è scusato con la nazione per le misure di coprifuoco, dicendo che non aveva altra scelta.