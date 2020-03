La proposta shock del governo inglese: affrontare il Covid 19 ricorrendo all’immunità di gregge. Di cosa si tratta

Creare la cosiddetta immunità di gregge prima della prossima stagione invernale per sconfiggere il coronavirus. E’ la ricetta che in Gran Bretagna si vorrebbe applicare per rispondere all’emergenza. A sostenere la validità di questa mossa c'è soprattutto Sir Patrick Vallance, primo consigliere scientifico dell'esecutivo di Boris Johnson, ma anche altri esperti e parecchi media. Vallance sostiene che il Covid-19 è destinato a diventare "probabilmente un virus stagionale annuale", e dunque occorre scaglionare nel tempo le misure più restrittive. In mancanza di una diffusione del virus abbastanza estesa, l’epidemia potrebbe tornare insomma in inverno mettendo a dura prova il sistema sanitario che per allora potrebbe trovarsi sotto stress.

Ma cos’è l’immunità di gregge?

Si tratta in pratica della protezione che si crea allorché la vaccinazione di parte significativa della popolazione finisce col fornire una tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità. Per renderla più comprensibile a tutti basta pensare ad una foresta. Se gli alberi sono molto vicini e uno di loro prende fuoco – spiegavano due esperti su Huffingtonpost qualche giorno fa - questo si propagherà sicuramente a quelli vicini. Ma se alcuni alberi intorno vengono tagliati, e la foresta diventa molto rada, potrà andare a fuoco qualche singolo albero, ma le fiamme non si diffonderanno a dismisura. Se ci sono molte persone vaccinate o immunizzate, allo stesso modo, è come se ci siano delle piante tagliate: non sono più infettabili e non saranno raggiunte dal fuoco del virus. Quindi l’incendio non si estenderà.

Misure graduali

La cosa più sensata insomma sarebbe dunque provare a controllare il tutto con misure graduali, in modo che il picco arrivi un po' per volta, verso la stagione estiva, fino a toccare complessivamente il 60% della popolazione e favorire la immunità di gregge o di branco che dir si voglia, come spiega l’accademico di Downing Street. Diluendo di conseguenza l'impatto sia sul sistema sanitario, provato anche da quelle parti da anni di tagli, sia sull'economia, in questi tempi tanto particolari per il Regno di Sua Maestà.

L'ex ministro Hunt

In Inghilterra però non tutti sono sicuri del successo di una simile scelta. L’ex ministro della Salute Jeremy Hunt per esempio – come riporta l’Agi – avrebbe stigmatizzato il governo a proposito di ciò e dell’atteggiamento attendista con rinvio di misure più decise, come la chiusura delle scuole e lo stop agli assembramenti. Facendo notare inoltre ai componenti dell'esecutivo d'Oltremanica di essere rimasti gli unici a fare eccezione in Europa.

La risposta di Vallance

Vallance ha però risposto che il governo intende “cercare di spalmare il picco, non eliminarlo completamente". In sostanza l’intento sarebbe evitare che “tutti si prendano il virus in breve tempo intasando i servizi sanitari”. Invece, “visto che la stragrande maggioranza della popolazione ha una malattia blanda”, procrastinando le misure fortemente restrittive, si può “costruire (appunto, ndr) una sorta di immunità di gregge in modo che più persone siano immuni al virus e si riducano i contagi mentre proteggiamo le persone più vulnerabili".

Ad avviso del consigliere di Johnson "se sopprimi qualcosa in modo molto, molto radicale, quando allenti le misure c'è un effetto di rimbalzo e questo rimbalzo arriva al momento sbagliato". Vallance ritiene che in mancanza di un vaccino, l’immunità di gregge che consente alla popolazione di proteggere gli immunodepressi grazie all’acquisizione di anticorpi da un virus da parte della maggioranza della popolazione, potrà essere sviluppata solo tra molti mesi. Intanto però - come si legge su Agi - si rischia un picco epidemico con centinaia di malati nelle terapie intensive e il rischio che molti di loro muoiano.

Patrick Vallance

Il pericolo

Gli scettici fanno notare che la soluzione di puntare solo sull'immunità di gregge per il coronavirus è molto pericolosa. In genere questa si ottiene quando il 90-95% della popolazione è immunizzato. Se l’obiettivo del governo britannico è allora di appiattire la curva potrebbe essere che, con l’arrivo dell’onda epidemica, anche da quelle parti, risultino necessarie restrizioni come quelle adottate in Italia. Misure prese in attesa di una terapia efficace o di un vaccino che permetterebbe - questo sì, notano alcuni - di ottenere un'immunità di gregge per il Covid-19 senza mettere a repentaglio la salute di tanti.

Allo stato attuale, tuttavia, il governo Johnson ha disposto l'auto isolamento per una settimana per chi evidenzia febbre alta e tosse. Non è stata prevista invece la chiusura delle scuole, se non per singoli casi eclatanti, e ci si è limitati a consigliare la sospensione delle gite scolastiche. Anche se il premier ha parlato di “pandemia che continua a diffondersi nel mondo e nel Regno Unito”.

"Sorprendente e preoccupante"

L’ex ministro Hunt, sconfitto da Boris Johnson nel ballottaggio per la leadership Tory di un anno fa, definisce l’orientamento del governo "sorprendente e preoccupante. Siamo a 4 settimane dallo scenario dell'Italia e mi sarei aspettato il ricorso a ogni singola cosa possibile concepita per rallentare la diffusione del virus fra la gente", dichiara alla Bbc. Posizioni discordanti sono state messe in campo anche da altri esperti che temono si stia dando priorità all’economia rispetto alla salute, mentre altri ritengono invece la posizione sensata, e incontrano l'appoggio anche di parte dei mezzi di comunicazione.

Il parere di Burioni e Pregliasco

Ma cosa ne pensano in Italia? Nel citato intervento su Huffpost, il virologo Roberto Burioni fa notare che esiste un problema: riguardo all’immunità di gregge “noi non sappiamo ancora se l’infezione da parte del coronavirus conferisce l’immunità. Non sappiamo se le persone che hanno contratto il virus una volta guarite possano essere infettate di nuovo”. Mentre un altro esperto, Fabrizio Pregliasco, osserva che “l’immunità di gregge si verifica quando un gran numero di persone ha gli anticorpi e quindi è protetta dalla malattia. Cosa che generalmente viene garantita con la vaccinazione. E in questo caso non è ancora disponibile. Ed è ancora da dimostrare se effettivamente i soggetti non siano più suscettibili”.