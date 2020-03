Coronavirus, farmaco sviluppato da Fujifilm in Giappone efficace

Roma, 18 mar. (askanews) - Le autorità sanitarie cinesi hanno dichiarato che un nuovo farmaco usato in Giappone per combattere i sintomi influenzali è efficace contro il coronavirus. Il prodotto è stato sviluppato dalla Fujifilm che dopo l'annuncio ha visto il suo titolo sospeso per eccesso di rialzo, con un +15,42% sulla Borsa di Tokyo.Studi clinici sul favipiravir, il principio attivo del medicinale Avigan di Fujifilm, hanno dato "risultati molto buoni" per trattare il Covid-19. I test sono stati effettuati su 340 pazienti a Wuhan e Shenzhen."Ha un alto grado di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento", ha detto Zhang Xinmin, responsabile del ministero per la Scienza cinese. I pazienti a cui è stato somministrato il farmaco sono risultati negativi al virus in quattro giorni, rispetto a una media di 11 giorni per altri farmaci. Inoltre all'esame dei raggi X le condizioni dei polmoni sono migliorate nel 91% dei casi.