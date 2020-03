Coronavirus, Europarlamento aggiorna aree italiane 'a rischio'

Bruxelles, 4 mar. (askanews) - Lo staff del Parlamento europeo ha ricevuto oggi dal direttore generale del personale, Kristian Knudsen, una "comunicazione aggiornata sull'epidemia di coronavirus Covid-19 in cui viene ampliata la lista delle "zone a rischio" nell'Ue affette da focolai dell'epidemia, ben al di là delle quattro regioni italiane del Nord presenti nell'ultima versione della lista.I membri del personale che negli ultimi 14 giorni sono stati in una delle aree aggiunte, dovranno rimanere a casa per un'auto quarantena di 14 giorni dopo il loro ritorno, così come prescritto per le aree indicate precedentemente (Cina, Hong Kong, Macao, Corea del Sud, Singapore, Iran, Giappone e le quattro regioni italiane Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte).Alla lista sono state aggiunte le province italiane di Savona (in Liguria) e Pesaro / Urbino (nelle Marche), e poi altri "cluster" locali più piccoli di altri paesi europei.L'elenco dei "cluster" segnalati "più attivi" in Francia comprende: l'Oise, e in particolare le località di Creil, Crépy en Valois, Vaumoise, Lamorlaye e Lagny le Sec; l'Alta Savoia, in particolare la località di La Balme; il Morbihan, e in particolare le località di Auray, Crac e Carnac. Per la Germania è stato inserito il circondario di Heinsberg nella Renania settentrionale-Vestfalia.