Coronavirus, Cina aggiorna il conteggio: 722 morti, 34.546 contagi

Roma, 8 feb. (askanews) - L'epidemia da nuovo coronavirus partita dalla Cina ha contagiato oltre 34.800 persone in tutto il mondo, con il dubbio che in realtà i casi siano molti di più.In base al nuovo conteggio effettuato e riportato dalle autorità cinesi oggi, la Cina continentale registra 722 morti e 34.546 casi di contagio confermati. Gran parte dei casi riguardano la provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, la città da cui è partita l'epidemia.Nel territorio di Hong Kong i contagi confermati sono 25 e c'è stato un decesso. A Taiwan i contagi sono 16.Gli altri Paesi con più casi di contagio confermati sono il Giappone (89), Singapore (33), Thailandia (32) e Corea del Sud (24).Seguono la Malaysia (15), Australia (14), Germania (13), Vietnam (13) e Usa (12, con un primo decesso annunciato nelle ultime ore).Poi Francia e Canada (6), Emirati Arabi, Regno Unito, India (tutti 3 contagi confermati, come pure in Italia), nelle Filippine tre contagi e un mortoRussia (2) e un caso in Belgio, Spagna, Svezia, Finlandia, come pure in Nepal, Sri Lanka e Cambogia.