Coronavirus, accertamenti su italiano alla Cecchignola. Sulla nave bloccata in Giappone 35 italiani

Sono in corso accertamenti per la positività al coronavirus su uno degli italiani rientrati da Wuhan ed attualmente in osservazione alla Cecchignola. Nell'ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella "città militare" della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato un sospetto di coronavirus 2019-nCoV. Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. E' quanto annuncia una nota del Ministero della Salute.

35 italiani su nave bloccata in Giappone

Sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone, con 20 persone risultate positive al coronavirus, ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio. Lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui tra i casi di coronavirus a bordo al momento non risultano connazionali. L'Unità di Crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza. Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all'equipaggio. Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso. La nave rimarrà in quarantena a Yokohama. Il periodo di quarantena sarà di almeno 14 giorni come richiesto dal ministero della Sanità".

565 morti nel mondo, oltre 28mila contagi

Sono ormai 565 i morti per il coronavirus nel mondo mentre i contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi e le persone guarite sono 1.147. E' il quadro aggiornato dell'epidemia, secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University. In particolare i decessi ammontano a 565 di cui 563 in Cina (549 nella sola provincia dello Hubei) e due all'estero (uno nelle Filippine ed un altro a Hong Kong).

n neonato è risultato positivo al test per il coronavirus appena 30 ore dopo la nascita. Lo rende noto l'agenzia Xinhua, che fa riferimento al caso di un neonato venuto alla luce il 2 febbraio a Wuhan, l'epicentro dell'epidemia. Il neonato è, ovviamente, il soggetto più giovane ad aver contratto il virus. Anche la madre prima del parto era risultata positiva al test, come ha reso noto l'Union Hospital, affiliato al Tongji Medical College della Huazhong University of Science and Technology. Secondo quanto riferisce la Xinhua, potrebbe trattarsi del primo caso di trasmissione del coronavirus da madre a figlio. Il bambino, che pesa 3,25 kg, è in condizioni stabili ed è tenuto sotto osservazione.

"Contagiato bimbo nato da 30 ore"

Un neonato è risultato positivo al test per il coronavirus appena 30 ore dopo la nascita. Lo rende noto l'agenzia Xinhua, che fa riferimento al caso di un neonato venuto alla luce il 2 febbraio a Wuhan, l'epicentro dell'epidemia. Il neonato è, ovviamente, il soggetto più giovane ad aver contratto il virus. Anche la madre prima del parto era risultata positiva al test, come ha reso noto l'Union Hospital, affiliato al Tongji Medical College della Huazhong University of Science and Technology. Secondo quanto riferisce la Xinhua, potrebbe trattarsi del primo caso di trasmissione del coronavirus da madre a figlio. Il bambino, che pesa 3,25 kg, è in condizioni stabili ed è tenuto sotto osservazione.

Stabili le condizioni dei turisti cinesi

Sono stabili, e dunque ancora critiche, le condizioni della coppia di turisti cinesi, positivi al coronavirus e ricoverati da 8 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, si trovano ancora in terapia intensiva. In giornata è atteso un altro bollettino medico dell'ospedale romano.

Nuovo test

La Hong Kong University of Science and Technology ha messo a punto un test che consente di effettuare la diagnosi di positività al coronavirus in soli 40 minuti. Al momento si tratta del più veloce dispositivo di rilevamento per il virus a livello mondiale e si basa sulla biotecnologia molecolare. Con la tecnologia attuale, infatti, la diagnosi richiede da 1,5 a tre ore di tempo. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione internazionale CE ed è qualificato, rende noto l'Università, per l'esportazione in tutta la Ue.