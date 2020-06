Roma, 10 giu. (askanews) - Il numero dei contagi da coronavirus a Mumbai ha superato il picco registrato a Wuhan, epicentro dell'epidemia in Cina, con oltre 51mila infezioni, secondo l'Indian Express. Intanto i nuovi casi giornalieri in India hanno quasi raggiunto quota 10mila, 9.985.L'India è quinta per infezioni al mondo con 276.146 contagiati e 7.750 morti, un dato sottostimato secondo gli esperti.