Coronavirus, Casa Bianca: 'Scienza non ostacoli riapertura scuole'

Washington, 17 lug. (Adnkronos) - La scienza non ostacoli la riapertura delle scuole. E' il messaggio che arriva dalla Casa Bianca mentre negli Stati Uniti continuano ad aumentare i casi di coronavirus. Donald Trump insiste per la riapertura totale in autunno, lasciando cadere le indicazioni dei Cdc e di Anthony Fauci. "Il presidente ha detto inequivocabilmente di volere le scuole aperte - ha detto la portavoce Kayleigh McEnany - Quando dice aperte, intende completamente aperte, intende che i bambini possano andare ogni giorno a scuola. La scienza non dovrebbe ostacolarlo". "La scienza è dalla nostra parte", ha poi affermato, citando "molti esperti" e invitando gli stati a "seguire semplicemente la scienza, ad aprire le scuole", che "sono estremamente importanti, essenziali" anche perché "non vogliamo vedere i nostri bambini chiusi in casa con conseguenze devastanti".