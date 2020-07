Coronavirus, Bolsonaro sotto antibiotici: ho un'infezione

Roma, 31 lug. (askanews) - Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha dichiarato di essere sottoposto a una cura di antibiotici per un'infezione che lo ha lasciato privo di forze. Secondo la Reuters, il presidente ha parlato in un video postato online di muffa nei suoi polmoni, dopo aver passato settimane in isolamento in seguito al test positivo per il coronavirus."Ho fatto un test del sangue. Mi sentivo stanco ieri. Hanno trovato anche un'infezione. Adesso sto prendendo degli antibiotici", ha detto Bolsonaro senza spiegare che tipo di infezione. "Dopo 20 giorni in casa ho altri problemi. Ho la muffa nei polmoni", ha aggiunto parlando dell'isolamento per il coronavirus, diagnosticato il 7 luglio.Anche la moglie di Bolsonaro, Michelle, è risultata positiva ieri. Anche il ministro della Scienza e della tecnologia Marcos Pontes ha contratto il virus. Il quinto membro del governo a risultare positivo.