Coronavirus, American Airlines sospende i voli su Milano

Roma, 1 mar. (askanews) - American Airlines sospende tutti i voli dagli aeroporti Usa a Milano, dopo che il Dipartimento di Stato ha elevato il suo allerta sui viaggi in alcune aree d'Italia a causa del coronavirus. La compagnia aerea ha detto che fino al 24 aprile sospende i voli da e per Milano dagli aeroporti New York-John F. Kennedy e Miami, menzionando un calo della domanda.Ieri l'amministrazione Trump ha elevato il suo allerta per i viaggi in Lombardia e Veneto a "livello 4 - non viaggiare" a causa del "livello di trasmissione nella comunità e l'imposizione di procedure locali di quarantena".