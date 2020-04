Coronavirus: Abe in Giappone al centro delle polemiche, perde colpi

Roma, 14 apr. (askanews) - La reazione giapponese al rischio prodotto dalla pandemia COVID-19 è al centro, in queste ore, di polemiche e la presa di Shinzo Abe sul Sol levante non sembra più tanto solida quanto lo è stata dal 2012 a oggi. Il governo nipponico non appare, insomma, molto in salute. E, a dare una plastica immagine dei problemi che Abe rischia di trovarsi di fronte, è stato oggi il portavoce dell'esecutivo Yoshihide Suga, che è si è presentato nella conferenza stampa del mattino con la maschera e tossendo in maniera abbastanza evidente.Il governo nipponico sembra aver reagito in forte ritardo rispetto all'epidemia. Probabilmente sperava ancora di salvare le Olimpiadi di quest'anno, ma i tempi delle decisioni sono apparsi assai dilatati e, quando una reazione è stata messa in campo, è stata lasca, e ha portato Abe nel mirino dei suoi principali rivali. A partire dalla governatrice di Tokyo Yuriko Koike, la quale non ha mancato occasione per smarcarsi e dare l'impressione di un maggior decisionismo rispetto al capo del governo.Solo una settimana fa, dopo che il numero dei contagi a Tokyo e in diverse aree del Giappone cominciava a crescere, il governo ha deciso di mettere in pratica le disposizioni della nuova legge sulle emergenza, ma esclusivamente nella capitale, a Osaka e in altre cinque prefetture. E per un mese.Al di là della chiusura di diverse attività, il governo ha chiesto ai cittadini di restare a casa e, laddove possibile, fare smart working. Ma, appunto, ha "chiesto" e non "imposto". Non ci sono obblighi e il governo si è dovuto affidare, anche alla luce di una cornice normativa poco orientata a imporre i rigori della legge, alla consueta arrendevolezza dei giapponesi di fronte alle richieste dell'autorità.Ha funzionato, finora, questa scommessa? Il target di distanziamento sociale che il governo si è fissato è che i contatti tra i cittadini dovessero diminuire "tra il 70 e l'80 per cento", perché secondo la commissione tecnica che affianca il governo nipponico con un taglio delle relazioni di quella portata in un mese il Sol levante dovrebbe essere libero da COVID-19. Nella prima settimana, a quanto scrive oggi il sito internet del giornale Asahi shimbun, questo obiettivo non è ancora stato raggiunto. "Chiediamo alla popolazione ancora un po' di collaborazione", ha detto Suga nella sua difficile conferenza stampa.Intanto il numero dei contagiati continua a gonfiarsi, pur rimanendo ancora ben lontani dai ritmi di infezione che vengono registrati in Europa. Oggi le autorità nipponiche hanno dato conto di 476 nuovi contagi, di cui 161 nella sola Tokyo. In tutto i contagiati in Giappone sono finora 8.167, a cui però dovrebbero essere aggiunti altri 712 collegati alla vicenda della nave da crociera Diamond Princess che potrerebbero il totale a 8.879. Di questi, 2.319 sono a Tokyo, che è anche il più grande conglomerato urbano al mondo.Due giorni fa poi, il primo ministro è diventato oggetto di una polemica sulla sua comunicazione. Su Twitter ha postato un messaggio di quelli "state a casa" che recitava: "Non possiamo incontrare lgi amici, non possiamo andare a bene assieme. Ma, grazie a questo comportamento, verranno concretamente salvate molte vite. Poi verrà alleggerito l'impegno del personale sul campo, che sta lottando in condizioni proibitiva. Voglio ringraziarvi a uno a uno di cuore per la collaborazione".Niente di particolare: più o meno quello che tanti leader fanno in questi giorni. Peccato che il messaggio fosse accompagnato da un video a metà in cui un ragazzo canta una canzoncina e il premier è rappresentato nel contesto lussuoso della sua casa, col suo cagnolino e mentre prende il té. Un atteggiamento da vero aristocratico, per un uomo che effettivamente è un membro dell'aristocrazia politica del Paese, mentre una parte dei cittadini non può permettersi di restare a casa, rischia di trovarsi senza lavoro e di essere precipitata in basso nella scala sociale. Infatti il post è stato inondato di molti messaggi di indignazione e di scherno.D'altronde anche la decisione di Abe di inviare due mascherine a ogni famiglia giapponese, in un momento in cui c'è carenza di questi necessari strumenti di protezione anche nelle strutture sanitarie che più ne avrebbero bisogno, è stata accolta con rabbia e derisione. Negli stessi circoli del Partito liberaldemocratico, quello dominato da Abe, c'è chi ha soprannominato la decisione "Abenomasks" a imitazione di "Abenomics", la politica economica resa famosa dal premier, secondo quanto raccontano le agenzie di stampa nipponiche.La Kyodo, in particolare, ha condotto un sondaggio telefonico nel quale ha segnalato che più dell'80 per cento delle persone ascoltate ritengono che il governo di Abe abbia aspettato troppo per problamare lo stato d'emergenza e solo il 16 per cento che abbia agito nelle modalità appropriate. Il tasso di consenso al governo è calato di cinque punti percentuale in un mese, arrivando al 40,4 per cento ed è stato superato dal tasso di disapprovazione, che è al 43 per cento. Inoltre l'82 per cento degli interpellati ha sostenuto che il governo dovrebbe risarcire le aziende costrette a bloccare il loro lavoro per le misure di contenimento del virus.La gestione dell'epidemia, insomma, appare a molti giapponesi insoddisfacente e il governo Abe potrebbe pagarne le conseguenze. Per quanto riguarda, invece, il portavoce Suga, ritornando in conferenza stampa nella serata di oggi, ai giornalisti che gli chiedevano quale siano le sue condizioni di salute, ha risposto: "Non vi preoccupate, si tratta solo di allergia ai pollini".