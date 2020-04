Coronavirus, è morto Ellis Marsalis, leggenda del jazz

Roma, 2 apr. (askanews) - Ellis Marsalis Jr, leggenda del jazz internazionale, è morto ieri per complicazioni legate al contagio del coronavirus. Lo ha riferito alla Cnn il direttore emerito dell'Ellis Marsalis Center for Music, Quint Davis.Le cause della morte di Marsalis sono state poi confermate al New York Times dal figlio Branford."Ellis Marsalis era una leggenda. Era il prototipo di ciò che intendiamo quando parliamo di jazz a New Orleans", ha dichiarato il sindaco della città, LaToya Cantrell, in una nota diramata nella notte italiana. "Era un insegnante, un padre, un'icona. E le parole non sono sufficienti per descrivere l'arte, la gioia e la meraviglia che ha mostrato al mondo".