Corea Nord: Seul, lanciati 2 missili

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - La Corea del Nord ha testato oggi due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, l'ultima di operazioni simili tenute dall'inizio di marzo. E' l'ipotesi avanzata dal Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano, nel mentre sono in corso altre verifiche, secondo cui i vettori sono stati lanciati poco prima delle 7:00 locali (le 23:00 di ieri in Italia) dalla contea occidentale di Sonchon, provincia di North Pyongan, coprendo la gittata di 410 km e toccando un'altitudine massima di circa 50 km. Un'iniziativa definita "molto inappropriata" dai militari di Seul, in un momento in cui il mondo intero è alle prese con la pandemia del nuovo coronavirus. Quella di oggi è la terza serie di test del Nord, comprensiva di 'proiettili' da lanciatori multipli di grandi dimensioni e verosimilmente di altri due vettori balistici a corto raggio.