Cop26, l'accordo imperfetto: adottato il Patto sul Clima di Glasgow

Roma, 13 nov. (askanews) - Meglio un accordo imperfetto che nessun accordo. Con questo spirito, e molta delusione, la conferenza Onu sul clima Cop26 ha approvato il Patto sul Clima di Glasgow, compresa una modifica sull'uscita dal carbone chiesta da India e appoggiata dalla Cina, che hanno ottenuto che nel testo si parli di "riduzione graduale" invece che di "eliminazione graduale" dell'uso del carbone. Un intervento a gamba tesa dell'ultimo minuto che ha fatto infuriare molti delegati, compresa l'Unione europea.Il presidente della Cop26 Alok Sharma si è detto "profondamente dispiaciuto" per la modifica: "Comprendo la profonda delusione, ma è vitale proteggere questo pacchetto", ha detto Sharma prima che il Patto sul clima di Glasgow venisse approvato, in un momento di chiara difficoltà in cui è parso sull'orlo del pianto."Il risultato della Cop26 è un compromesso, che rispecchia gli interessi, le contraddizioni e lo stato della volontà politica nel mondo di oggi. È un passo importante, ma non basta", ha commentato il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "E' tempo di entrare in modalità di emergenza. La battaglia per il clima è la battaglia delle nostre vite e questa battaglia deve essere vinta", ha aggiunto.Secondo l'inviato speciale americano per il clima, John Kerry, il piano "rafforza le ambizioni" a livello mondiale e "non si può permettere che l'ottimo sia nemico del buono".L'accordo conferma l'obiettivo di limitare a 1,5 gradi centigradi il riscaldamento globale, rispetto ai livelli pre-industriali, obiettivo per il quale è necessario garantire significative riduzioni delle emissioni globali di gas serra, con emissioni zero entro il 2050.Il documento finale chiede quindi di "accelerare gli sforzi verso la riduzione graduale dell'energia a carbone" e di "eliminare gradualmente" i sussidi ai combustibili fossili, fornendo al contempo un sostegno mirato ai paesi più poveri e vulnerabili, in linea con i contributi nazionali, e riconoscendo "la necessità di sostegno verso una transizione giusta".Ai paesi che sottoscrivono l'accordo viene chiesto di "rivedere e rafforzare" i loro obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 entro la fine del 2022, "tenendo conto delle diverse circostanze nazionali".E ai paesi ricchi si chiede di "almeno raddoppiare" entro il 2025, rispetto ai livelli del 2019, i finanziamenti per sostenere l'adattamento dei paesi in via di sviluppo."La Cop26 è finita. Ecco un breve riassunto: Bla, bla, bla. Ma il vero lavoro continua fuori da questi saloni. E noi non ci arrenderemo mai, mai", ha scritto su Twitter l'attivista svedese Greta Thunberg.