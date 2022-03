Solo un “compromesso sporco” può evitare che Putin faccia tabula rasa in Ucraina

Vladimir Putin alza il tiro per aumentare la paura dell’Europa. Annuncia che anche le sanzioni verranno considerate una “dichiarazione di guerra” e ordina ai suoi generali di intensificare bombardamenti a tappeto e l’avanzata verso la capitale Kyiv. Il fattore tempo sta diventando decisivo, la resistenza ucraina è indebolita, la popolazione civile - colpita dalle bombe ‘cluster’ e da quelle termobariche (messe al bando dall’Onu) - è allo stremo e i morti si contano ormai a migliaia.

Quella a cui stiamo assistendo impotenti - l’Europa non è disposta a creare la ‘no-fly zone’ richiesta con urgenza dal presidente Zelensky - è un evento epocale come non ce ne sono stati nel Vecchio Continente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. È in corso quello che gli analisti del Pentagono hanno classificato come lo “scenario del disastro" e se Putin non verrà dissuaso dall’Occidente (cosa che al momento sembra impossibile) sembra disposto a fare dell’Ucraina tabula rasa: uccidendo tutti quelli che vuole uccidere, distruggendo tutte le infrastrutture necessarie a cancellare un paese sovrano - e con un governo eletto da libere e democratiche elezioni - dalla mappa, cancellandone anche la storia e la cultura.

Sono crimini di guerra come in Europa non si vedevano dai tempi del nazismo. Il mondo di oggi, cablato, globalizzato e dove attraverso i social tutti sanno tutto in tempo reale, non ha mai avuto a che fare con un leader simile, sovrano assoluto di una sterminata nazione la cui terra si estende su undici fusi orari, è uno dei più grandi fornitori al mondo di gas e petrolio e che soprattutto possiede il più grande arsenale di testate nucleari del pianeta.

L’Occidente non può intervenire perché rischia di innescare la prima guerra nucleare della Storia, ma ha promesso - attraverso i suoi leader negli Stati Uniti in Europa, in Giappone, Australia e Canada - che farà di tutto per evitare che Putin riduca Kyiv in macerie, con migliaia di morti, ripetendo un drammatico copione già visto ad Aleppo (Siria) e Grozny (Cecenia). Se Putin proverà ad installare un suo ‘fantoccio’, lo scenario che viene previsto dal Pentagono è quello di una guerriglia permanente: con la Russia costretta a mantenere in Ucraina decine di migliaia di soldati e gli ucraini pronti a combattere come i vietcong durante la guerra in Vietnam.

L’Intelligence Usa studia le mosse del dittatore, ne scruta la mente ma non riesce a decifrarla, l’unica certezza a cui è arrivata è che vuole a tutti i costi creare il Russky Mir, il ‘mondo russo’ dove ucraini e russi siano “un unico popolo” e che diventi il viatico per ricreare quello che era fino al 1991 l’Impero Sovietico: con il coinvolgimento di tutti i russofoni, di ogni regione, che appartenevano prima della rivoluzione bolscevica allo Zar di Mosca.

Per realizzare questa visione, per creare un nuovo ordine internazionale che assomigli a quello vecchio della Guerra Fredda (ma oggi le superpotenze sono tre, e la Cina è più potente della Russia) Putin ritiene suo diritto sfidare l’Occidente anche a costo di una guerra globale. Per farlo deve però evitare che il popolo e l’esercito ucraino resistano troppo a lungo. Scenario in cui sperano alla Casa Bianca e al Pentagono, convinti che unita alle sanzioni, una resistenza ucraina ad oltranza possa costringere Putin ad arrivare a un compromesso.

Un “compromesso sporco”, come è stato definito dai media americani. In cambio di un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe, le enclavi orientali dell'Ucraina ora sotto il controllo russo de facto verrebbero formalmente cedute alla Russia, con un’Ucraina smilitarizzata e a cui verrebbe proibito “per sempre” di unirsi alla Nato e allUnione Europea.