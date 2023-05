Code di migranti in attesa della revoca del "Titolo 42" di Trump

Milano, 10 mag. (askanews) - Le lunghissime code si sono già formate a El Paso, in Texas, città di confine con il Messico. Fra poche ore negli Stati Uniti il "Titolo 42" sarà ufficialmente smantellato. Si tratta di una misura adottata durante la pandemia dalla presidenza Trump che ha reso quasi impossibile presentare una domanda di asilo, permettendo di deportare senza indugio i migranti in Messico in nome della lotta al Covid-19.Il titolo 42 scade alle 23.59 di giovedì 11 maggio ora di Washington. A El Paso centinaia di persone dormono per strada, protette dal sole da lenzuola o sdraiate sui cartoni, mentre i bambini mendicano. Aspettano tutti che la misura di Trump cessi per avere almeno la speranza di entrare ufficialmente negli Usa.

"Abbiamo chiesto agli agenti, che ci hanno assicurato che ci avrebbero dato un permesso di soggiorno, che ci avrebbero rilasciato, che non ci avrebbero trattenuto qui, che non ci avrebbero rimandato altrove, ed ecco perché siamo venuti qui", racconta Emperatriz Silva, migrante venezuelana."Non ho pensato di arrendermi perché molti dei miei amici si sono arresi e sono stati portati in Messico. E in Messico ci uccidono, diverse ragazze sono state rapite a Tijuana", spiega Johnny Aguirre, migrante venezuelano.In Texas, le municipalità di El Paso, Brownsville e Laredo hanno dichiarato lo stato di emergenza. Da venerdì sarà di nuovo possibile chiedere asilo. Ma il tema migranti resta un dossier spinoso per Joe Biden. Se la destra lo denuncia per lassismo, le associazioni per la difesa dei migranti lo accusano di aver portato avanti una politica migratoria non molto diversa da quella di Trump."Una volta revocato il Titolo 42 entrerà in vigore il Titolo 8 che è una politica aggressiva - spiega Fernando Garcia, direttore della ONG Border Network for Human Rights - Se non hai documenti o se non hai una domanda d'asilo valida e se torni dopo l'espulsione ti mettono in prigione".