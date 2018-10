Clima, panel Onu: sforzo senza precedenti per frenare riscaldamento

Incheon, (Corea del Sud), 8 ott. (askanews) - Per evitare il caos climatico occorre una trasformazione della società e dell'economia mondiali su una "scala senza precedenti". Lo afferma una rapporto dell'Onu, il primo in cinque anni, dedicato al cambiamento climatico. La superficie terrestre si è riscaldata di un grado, abbastanza per aumentare il livello degli oceani e scatanre uncrescendo di tempeste, alluvioni e siccità mortali, ed è sulla traiettoria per aumentare di tre-quattro gradi. Ai livelli attuali di emissioni di gas serra, supereremeno un grado e mezzo forse già nel 2030, e con tutta probabilità non dopo metà secolo, si legge nel rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change."Limitare l'aumento delle tempeature globali a 1,5 gradi centigradi richiederebbe cambiamenti rapidi, di ampia portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società" afferma il panel di esperti Onu. Per avere almeno una chance del 50 per cento di restare sotto quota 1.5 gradi centigradi, il mondo entro il 2050 deve diventare "carbon neutral" si legge nel rapporto. "Questo vuol dire che per ogni tonnellata di CO2 che immettiamo nell'atmosfera, dobbiamo eliminarne un'altra tonnellata" ha detto il coordinatore del rapporto Myles Allen, capo del programa di ricerca sul cambiamento climatico dell'università di Oxford.(fonte Afp)