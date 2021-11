Clima, l'indignazione di Sharma: India e Cina devono spiegazioni ai Paesi vulnerabili

Roma, 14 nov. (askanews) - La Cina e l'India dovranno dare spiegazioni alle nazioni vulnerabili di fronte ai cambiamenti climatici, ha affermato il presidente della COP26 Alok Sharma, che ieri sera su richiesta indiana ha dovuto cambiare all'ultimo minuto il documento finale della conferenza per non perdere l'unanimitàe.Sharma ha però anche insistito sul fatto che l'accordo sia "storico" perchè "mantiene 1,5 gradi a portata di mano". E malgrado il ridimensionamento voluto da India e Cina, è il primo accordo sul clima in assoluto che prevede esplicitamente di ridurre il carbone.Sharma, intervistato per l'Andrew Marr Show di BBC One, ha affermato che l'accordo raggiunto nel patto sul clima di Glasgow è stato una "vittoria fragile" Ieri sera, costretto alla modifica del testo per salvare l'accordo, il presidente della Cop26 si è come bloccato per un momento e con voce tremante ha chiesto scusa."Ma come ho detto, in relazione a quanto accaduto ieri, Cina e India dovranno dare spiegazioni riguardo cosa hanno fatto ai paesi più vulnerabili al clima del mondo", ha dichiarato oggi.