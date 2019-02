Clima, Greta Thunberg a Parigi per la mobilitazione dei giovani

Roma, 22 feb. (askanews) - "Il futuro comincia qui": circa 200 giovani hanno manifestato a Parigi sotto la guida dell'adolescente svedese Greta Thunberg, paladina della lotta la cambiamento climatico, per la seconda giornata di una mobilitazione ancora piuttosto timida dei ragazzi francesi sul clima. Circondata da decine di giornalisti, la giovanissima militante diventata una star della difesa del clima, ha tenuto in mattinata una conferenza stampa in place de la République.Volto serio incorniciato dalle solite treccine, la teenager ha lasciato parlare gli altri rappresentanti del suo movimento "Fridays for future", venuti da vari Paesi europei. "Vorrei che gli adulti assumessero le loro responsabilità. Scioperiamo perchè la gente non fa nulla" ha detto la ventenne tedesca Luisa Neubauer. "E' il nostro futuro. Riguarda tutto il mondo, ma siamo noi quelli che ci vivranno tra vent'anni" ha aggiunto Dario Vareni, 20 anni, arrivato dalla Svizzera per l'occasione.I giovani si sono poi ritrovati in place de l'Opéra, per una marcia a cui hanno partecipato le adolescenti belghe Kyra Gantois e Anuna de Wever, volti del movimento per il clima in Belgio. Appena prima della partenza della marcia, davanti all'Opéra c'erano circa duecento ragazzi con i cartelli "Salva la Terra, mangia un lobbista", "Water is coming" e scandendo slogan quali "siamo più caldi del clima". Presenti anche l'attrice Juliette Binoche e l'eurodeputato ambientalista Yannick Jadot.Greta Thunberg, 16 anni, è diventata celebre facendo sciopero scolastico ogni venerdì davanti al Parlamento di Stoccolma per chiedere ai deputati di fare di più per il clima. La sua iniziativa ha ispirato molti altri ragazzi: in Belgio ieri c'è stata l'ottava mobilitazione di fila degli studenti, con 7.500 persone nelle vie di Bruxelles. La teenager svedese ha sfilato con loro nel pomeriggio, dopo aver esortato l'Unione europea a dotarsi di un'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'80% entro il 2030. "Non ho ascoltato alcuna promessa concreta da parte dei leader politici, dicono solo che tenteranno di fare del loro meglio" ha dichiarato Greta Thunberg.Il movimento si è diffuso in Germania, Australia, Gran Bretagna e più timidamente il Francia, dove una prima manifestazione si è tenuta venerdì scorso a Parigi davanti al ministero della Transizione ambientale, dove un sit-in di un centinaio di ragazzi ha bloccato il traffico.(fonte afp)