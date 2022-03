Cina: Usa e Nato non forniscano munizioni, ma aiutino colloqui pace

Roma, 17 mar. (askanews) - La Cina ha invitato oggi la Nato e gli Usa a "concentrarsi sui colloqui di pace" invece di "fornire armi e munizioni" che alimentano la guerra russo-ucraina.L'invito viene dopo che, nei giorni scorsi, sui media occidentali sono emerse indiscrezioni secondo le quale Mosca avrebbe chiesto forniture militari a Pechino e questa si sarebbe mostrata aperta. Perchino ha già negato di aver ricevuto una richiesta del genere.Rispondendo in maniera piuttosto polemica alle domande dei giornalisti nel briefing quotidiano, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha detto: "Io suggerisco di concentrarvi di più su cosa fare per promuovere la pace. Così potrete consigliare la Nato e Stati uniti di smetterla di fornire armi e munizioni, mentre dovrebbero invece sedersi e parlare con la Russia e l'Ucraina affinché si accomodino al tavolo negoziale per la pace".Invece, a suo dire, "sono i paesi che pensano di poter governare il mondo dopo aver vinto la guerra fredda dovrebbero sentirsi a disagio perché non hanno rispetto delle preoccupazioni di sicurezza degli altri paesi e continuano a procedere sulla via dell'espansione della Nato".Ieri il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha chiesto che la Cina condanni la "brutale invasione russa dell'Ucraina" e "non sostenga la Russia", ricordando che la "Cina ha un obbligo come membro del Consiglio di sicurezza Onu di sostenere e rafforzare la legge internazionale e l'invasione russa dell'Ucraina è una palese violazione delle norme internazionali".La Cina "ha chiesto alla comunità internazionale di concentrarsi sui colloqui di pace e sul prevenire una grande catastrofe umanitaria e ha fatto enormi sforzi a questo scopo. Ha proposto un'iniziativa in sei punti sulla crisi umanitaria, ha preso misure concrete e continuerà a offrire ulteriore assistenza umanitaria sulla base delle circostanze che si presenteranno", ha detto Zhao."La posizione della Cina sui colloqui di pace resta immutata. Per essa potete fare riferimento alle posizioni cinesi sulla Siria, Iraq, Afghanistan e Palestina riguardo le vittime civili e la situazione umanitaria. Voglio chiedervi una cosa: siete stati altrettanto preoccupati delle sorti delle persone in Siria, Iraq, Afghanistan e Palestina? Siete stati altrettanto preoccupati delle perdite civili in quei casi? Quelle perdite civili non significarono nulla per voi. Vi preoccupaste delle vittime civili nel 1999 in Serbia? Quindi a quale posizione alludete quando puntate il dito alla Cina?" ha accusato il portavoce cinese. "La posizione della Cina è aperta, giusta e oggettiva, mentre la posizione degli Usa, della Nato e di certi media occidentali è ipocrita. In particolare mi suggeriscono che alcune coperture di media occidentali siano macchiate dal pregiudizio del razzismo".Domani - secondo quanto ha comunicato oggi la Casa bianca - è previsto un colloquio tra il presidente Usa Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping