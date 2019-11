Cina nomina il suo primo inviato speciale in Europa

Roma, 1 nov. (askanews) - La Cina ha, per la prima volta, nominato un inviato speciale agli affari europei, in vista del cambio al vertice Ue. La mossa appare legata al desiderio di Pechino di trovare nell'Europa un alleato nella guerra commerciale contro gli Stati uniti.A prendere in mano l'incarico è Wu Hongbo, un diplomatico di lungo corso che è già stato ambasciatore in capitali europee."Essendo due importanti forze nel mondo, Cina ed Europa hanno formato una cooperazione multidimensionale, a più sfaccettature e di ampia portata", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang.Geng, inoltre, ha spiegato che Cina ed Europa sono concordi nell'avere tra i loro interessi quello al "multilateralismo, al commercio libero e un'economia mondiale aperta e inclusiva".