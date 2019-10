Cile, sciopero a Escondida, la più grande miniera di rame al mondo

Roma, 29 ott. (askanews) - I minatori cileni di Escondida, la più grande miniera di rame del mondo, nel Nord del Cile, hanno proclamato per oggi una giornata di sciopero a sostegno del movimento di protesta contro le disuguaglianze socio-economiche nel Paese: l'ha annunciato il sindacato dei minatori in una nota.Il motivo dello sciopero, si legge nella dichiarazione dell'organizzazione sindacale, è "l'adesione alla protesta sociale contro le politiche economiche e sociali che colpiscono i lavoratori e più in generale la grande maggioranza della società cilena". Il sindacato riunisce circa 2.500 dipendenti, pari al 90% del totale dei lavoratori della miniera di rame.I minatori chiedono inoltre ai membri del governo e del Congresso di "farsi carico dei bisogni" di gran parte della nazione e di conciliare un dialogo tra sindacati e organizzazioni sociali al fine di concordare un "giusto patto sociale". (...) unico modo per superare la crisi attuale".Questa è la seconda volta che i lavoratori di Escondida sono in sciopero dall'inizio della grave crisi sociale che ha causato 20 morti nel paese, di cui cinque a seguito dell'intervento delle forze di sicurezza. Gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti hanno anche provocato un bilancio di centinaia di feriti.