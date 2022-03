Russia, il direttore Cia: "Avanzata truppe russe piuttosto inefficace. Gravi carenze militari"

Per il direttore della Cia William Burns l’avanzata delle truppe russe in Ucraina è stata finora “piuttosto inefficace”. Avril Haines, la prima donna a guidare la National Intelligence Usa (che coordina tutti i servizi di spionaggio sicurezza), ha detto al Congresso che la Russia sta affrontando “gravi carenze militari nella sua invasione, compresi il morale dei soldati e i problemi logistici”. La resistenza dei combattenti (e dei civili) ucraini ha colto di sorpresa anche chi al Pentagono ha avuto contatti con i comandi militari di Kyiv, ma sia Haines che Burns hanno spiegato a deputati e senatori della Commissione Forze Armate che Putin è pronto a “raddoppiare i suoi sforzi per sottomettere l’Ucraina” e che nei prossimi giorni un’ondata di bombardamenti a tappeto “con totale disprezzo per le vittime civili” potrebbe cambiare rapidamente lo scenario sul terreno.

Bocciate le richieste di Zelensky

Senza imporre una ‘no-fly zone’ sui cieli ucraini (la richiesta del presidente Zelensky è stata ancora una volta bocciata dalla Casa Bianca) e senza i caccia Mig che il governo di Kyiv chiede (inutilmente) ai paesi vicini come Polonia, Romania e Slovacchia, un concreto aiuto può arrivare proprio dall’Intelligence Usa. La condivisione dei dati in possesso dei servizi segreti Usa con l’Ucraina - che non è un paese Nato - è parte di una più ampia politica di sostegno (diversi miliardi di dollari in assistenza economica, umanitaria e militare) decisa da Biden dopo l’invasione russa e i massicci bombardamenti (sui civili) ordinati da Putin per fiaccare l’inaspettata resistenza. Politica iniziata ancora prima dell’attacco del Cremlino, come aveva rivelato ai media americani una ‘alta fonte’ dell’Intelligence il 9 febbraio scorso.

Blindati pronti a entrare a Kiev

Nella sede della Cia a Langley gli analisti esperti di Russia sono convinti che nei prossimi giorni (massimo una o due settimane) i blindati russi entreranno nella capitale ucraina e la guerra vedrà una svolta decisiva. Per Mosca, ritengono, sarà difficile “controllare il territorio e installare un regime pro-Cremlino” di fronte a una significativa e permanente insurrezione, che può prendere diverse sembianze: guerriglia urbana nelle strade delle città, guerra partigiana con attacchi “mordi e fuggi” contro i convogli militari russi, uso dei missili terra-aria Stinger contro aerei ed elicotteri del Cremlino, sabotaggi di vario genere per isolare le forze di occupazione.

L'invio dei dati

Come primo passo concreto la scorsa settimana la Casa Bianca ha modificato la guida esistente (per il Pentagono e le diverse agenzie di spionaggio degli Stati Uniti) sull’invio di dati di intelligence al governo ucraino, per evitare qualsiasi ostacolo burocratico alla condivisione delle informazioni. Un cambio di passo dovuto alle pressioni ‘bipartisan’ (senatori e deputati repubblicani e democratici insieme) del Congresso perché la Casa Bianca aveva deciso di non condividere in tempo reale i dati che avrebbero permesso all'esercito ucraino di colpire le formazioni corazzate russe che bombardavano e assediano le principali città.

Le informazioni

Nei giorni precedenti l’invasione, l'amministrazione Biden aveva avvertito ripetutamente che un attacco era imminente, anche se non aveva fornito al governo di Kyiv dettagli sul perché credeva che la Russia stesse preparando un'azione militare così massiccia. Dopo l’invasione l’Intelligence Usa ha dato maggiori informazioni, ma spesso in colpevole ritardo rispetto a quanto accadeva sul terreno. Una prudenza, dicono a Washington, dovuta alla paura che dati riservati e top secret se condivisi con gli ucraini potessero finire in mano ai russi attraverso spie del Cremlino presenti nell’amministrazione di Kyiv o nei comandi militari ucraini.

Altro elemento è la mancanza di risorse per la raccolta di informazioni da parte dell’Intelligence Usa direttamente sul terreno. Non ci sono droni e aerei di sorveglianza degli Stati Uniti che volino nello spazio aereo dell’Ucraina e fino a poche settimane fa l’Ucraina non è stato un tradizionale hot spot per i satelliti spia e altre piattaforme di raccolta dati.