Cgie: chiusure consolati compromettono veridicità partecipazione

Roma, 18 ago. (askanews) - Le chiusure delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero a causa dell'epidemia di coronavirus compromettono "non solo la partecipazione, ma anche la veridicità della partecipazione" al referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, in programma il 20 e 21 settembre. Lo ha sottolineato, in un'intervista ad askanews, il segretario generale del Cgie (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero), Michele Schiavone."Ho ricevuto le ultime indicazioni dagli Stati Uniti, dal Messico e dal Nord America", ha affermato, "Negli Stati Uniti, in Canada e in Messico si registrano oltre sei milioni di contagi e quasi 200mila morti. In America Latina, tra Brasile, Argentina, Perù e Venezuela, sono chiusi alcuni consolati e ambasciate e in quest'area risiedono oltre un milione di connazionali. A Buenos Aires la cancelleria consolare è chiusa e solo nella capitale argentina sono iscritti 220mila italiani".Lo stesso sottosegretario "Ricardo Merlo", ha proseguito, "qualche giorno fa ha comunicato che oltre venti rappresentanze diplomatico-consolari sono chiuse: questo compromette non solo la partecipazione, ma anche la veridicità della partecipazione. Se i consolati sono chiusi non è detto che all'interno dei consolati i funzionari lavorino per aggiornare le liste elettorali. Questa è una situazione che non va addebitata ai funzionari o all'amministrazione, è nello stato delle cose E' una situazione che il nostro Paese, soprattutto il nostro governo e il presidente della Repubblica - in quanto garante della Costituzione - dovrebbero prendere in seria considerazione. Lasciando sola l'amministrazione sarebbero dei meri esecutori, ma sono il governo e la politica che dovrebbero risolvere il problema: venti consolati o ambasciate chiuse rappresentano come minimo oltre un milione e mezzo - se non due milioni - di elettori che non parteciperanno o che parteciperanno in maniera 'spuria'".