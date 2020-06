Capo Pentagono, no esercito per proteste

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GIU - Il capo del Pentagono Mark Esper ha detto di essere contrario ad usare l'Insurection Act cui Donald Trump ha minacciato di ricorrere per fermare le proteste contro la morte di George Floyd. La legge consente di impiegare l'esercito contro le rivolte interne. Travolto dalle polemiche, il capo del Pentagono Mark Esper ha anche affermato che non sapeva che avrebbe fatto parte di una 'photo opportunity' col presidente che teneva una Bibbia in mano davanti alla St. John Church, di fronte alla Casa Bianca. Esper ha sostenuto che il suo obiettivo e' quello di mantenere il dipartimento della difesa "apolitico", "al di fuori della politica".