Bulgaria: premier incaricato presenta la squadra di governo

(ANSAmed) - SOFIA, 11 DIC - Kiril Petkov, cofondatore del nuovo partito anticorruzione di centrodestra in Bulgaria 'Continuiamo il cambiamento' (Cc), al quale il presidente Rumen Radev ha conferito stamane l'incarico per il nuovo governo, ha presentato già oggi ai giornalisti la struttura e la composizione del suo esecutivo. "Abbiamo l'ambizione di rimanere al governo per l'intero mandato di quattro anni e di realizzare tutti gli impegni che ci siamo assunti con il principio di 'tolleranza zero per la corruzione", ha affermato Petkov. "Ogni ministro viene con la sua squadra, potrà nominare i suoi vice. Speriamo di lavorare in maniera costruttiva con l'opposizione, che ha l'obbligo di indicare ogni nostro passo sbagliato", ha aggiunto il premier designato. Il nuovo governo bulgaro sarà composto da 19 dicasteri, con cinque vicepremier. Assen Vassilev, l'altro cofondatore del Cc, sarà vicepremier e ministro delle Finanze. Rimane al suo posto Boyko Rashkov (Cc), ministro dell'Interno nell'attuale governo ad interim, mentre il premier ad interim in carica, Stefan Yanev (Cc), diventa ministro della Difesa. Agli Esteri andrà Teodora Ghenciovska, del partito populista Itn dello showman Slavi Trifonov. La leader dimissionaria del Partito socialista Kornelia Ninova sarà vicepremier e ministro dell'Economia e dell'Industria. Il voto di fiducia al nuovo governo guidato da Kiril Petkov è in programma per lunedì al parlamento di Sofia. (ANSAmed).