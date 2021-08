Brucia il bacino del Mediterraneo: Atene invasa dal fumo, 8 morti in Turchia. Roghi anche in Sicilia

Il fronte del fuoco si è allargato a buona parte del bacino del Mediterraneo. Dopo la Grecia, anche la Turchia e il Sud Italia sono investiti da roghi, molti dei quali appiccati dolosamente. Gli elementi che giocano a sfavore sono in alcuni casi il vento ma sicuramente le alte temperature. Su tutto i cambiamenti climatici che vanno creando delle condizioni atmosferiche che favoriscono sempre più il propagarsi delle fiamme. La situazione più difficile è quella che investe l'area di Atene, avvolta dal fumo sprigionato dai numerosi focolai scoppiati nelle aree circostanti.

Atene avvolta dal fumo

A circa 30 chilometri dalla capitale greca, villaggi e campagne sono state investite dal fuoco, mentre sono circa 1000 le persone evacuate dalle loro case a seguito dei fuochi scoppiati sul monte Parnitha, uno dei tre colli nei sobborghi della capitale greca. Più di 500 vigili del fuoco con aerei ed elicotteri stanno cercando di contenere le fiamme, ma il loro lavoro è complicato da 81 focolai attivi nella zona. Atene è sommersa dal fumo. Le autorità hanno invitato gli abitanti a restare a casa. Roghi anche nell'isola di Eubea, nella penisola del Peloponneso e nelle isole di Kos e Rodi. Le fiamme sono favorite dalle alte temperature: 40 gradi oggi e fino a domenica prossima.

Otto vittime in Turchia

Nel Sudovest della Turchia invece i roghi vanno avanti da almeno una settimana e hanno già causato otto vittime. Le aree interessate sono coperte da boschi e terreni agricoli. Fino ad ora sono almeno 100mila gli ettari bruciati, una superficie da brivido mai verificatasi prima, visto che la media tra il 2008 e il 2020 è stata di 13.500 ettari bruciati ogni anno. Una centrale elettrica è stata circondata dalle fiamme nei pressi di una località balneare. Anche qui evacuate centinaia di persone dai villaggi, ma anche turisti portati in salvo via mare. Da Marmaris, Bodrum e Milas in particolare. Maentre da Bodrum sono stati evacuati anche 1.100 residenti. Ad alimentare le fiamme si è aggiunto il forte vento. Attivata la procedura europea antincendio.

In Sicilia si combatte contro diversi roghi

La Sicilia è stata interessata dal fuoco già da martedì pomeriggio, quando un rogo si è sviluppato nel centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Non è rimasto l'unico episodio perché si contano incendi anche nella zona di Santa Cristina Gela, a Belmonte Mezzagno, presso Monreale, a San Giuseppe Jato sul monte Billiemi e a Partinico. Domati invece gli incendi scoppiati nelle Marche dove i carabinieri forestali indagano sui roghi della zona di Pescara dei giorni scorsi. Indagini in corso anche in Sardegna per capire dove stiano le responsabilità per gli incendi che hanno devastato il Montiferru in provincia di Oristano.